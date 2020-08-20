Фонд гарантирования вкладов объявил об аукционах по продаже кредитов двух банков

В Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) проводят аукцион по продаже портфеля кредитов двух банков – “Финансы и кредит” и Фидобанк, сообщила пресс-служба ФГВФЛ. Кредитный портфель первого состоит из прав требования и иных имущественных прав по трем кредитным договорам.

Они обеспечены транспортными средствами, 48 беззалоговыми заключенными с физлицами кредитными договорами и дебиторской задолженностью, возникшей по операциям с физлицами, в количестве 176 позиций. Начальная цена лота GL1N418978 – 7,9 млн грн.

Что касается портфеля кредитов Фидобанка, он состоит из прав требования по кредитным обеспеченным ипотекой договорам, которые заключены с физлицами в количестве 912 позиций. Начальная цена лота GL3N218881 – 11,8 млн грн.

Торги пройдут в системе “ProZorro.Продажи” по голландской модели аукциона. Принять участие могут юридические и физические лица. Конечный срок приема заявлений по Фидобанку – 1 сентября в 16:00, а по банку “Финансы и кредит” – 9 сентября в 16:00.