ID-14: сколько человек уже оформили первый паспорт и ИНН вместе

10 000 подростков воспользовались услугой ID-14: паспорт и номер карточки налогоплательщика одновременно.

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифровой трансформации в Telegram.

Напомним, в мае в Украине начала действовать услуга ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Где получить сервис:

в ЦПАУ ;

подразделении миграционной службы;

“Паспортном сервисе”;

без визита в налоговую и двойного сбора документов.

Что нужно для получения услуги:

свидетельство о рождении;

справка о регистрации места жительства;

документы, удостоверяющие личность одного из родителей

Сервис доступен гражданам от 14 до 18 лет, которые получают паспорт впервые.

Справка Finance.ua:

ID-14 позволяет, заполнив заявление за 15 минут, через 20 дней получить ID-карту с номером налогоплательщика, которая действительна четыре года. Номер налогоплательщика не меняется.

В Украине вскоре все граждане должны будут поменять паспорта старого образца на новые пластиковые документы.