0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

ID-14: сколько человек уже оформили первый паспорт и ИНН вместе

ID-14: сколько человек уже оформили первый паспорт и ИНН вместе

10 000 подростков воспользовались услугой ID-14: паспорт и номер карточки налогоплательщика одновременно.

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифровой трансформации в Telegram.

Напомним, в мае в Украине начала действовать услуга ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Где получить сервис:

  • в ЦПАУ;
  • подразделении миграционной службы;
  • “Паспортном сервисе”;
  • без визита в налоговую и двойного сбора документов.

Что нужно для получения услуги:

  • свидетельство о рождении;
  • справка о регистрации места жительства;
  • документы, удостоверяющие личность одного из родителей

Сервис доступен гражданам от 14 до 18 лет, которые получают паспорт впервые.

Справка Finance.ua:

  • ID-14 позволяет, заполнив заявление за 15 минут, через 20 дней получить ID-карту с номером налогоплательщика, которая действительна четыре года. Номер налогоплательщика не меняется.
  • Кабинет Министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.