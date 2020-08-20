Еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19

Доминиканская Республика обновила ранее введенные правила въезда для туристов. Так, начиная с сентября, отправиться туда можно уже без необходимости сдачи тестов на COVID-19. Об этом сообщает специализированный портал Travel off path.

Власти страны предупредили, что экспресс-тесты в аэропортах страны все же останутся, но делать их будут не всем, а выборочно. Ждать результатов долго не нужно: они будут готовы в течение 30 секунд или минуты.

“Наша цель – свести к минимуму последствия пандемии и содействовать ответственному восстановлению туризма, ставя в центре внимания здоровье”, – заявляет президент Доминиканы.

При этом все туристы смогут получить страховку, которая покроет и самоизоляцию, и лечение, и стоимость билета домой. Расходы берет на себя правительство республики.

Кто может ехать на отдых в Доминикану?

Сейчас приехать в Доминикану могут туристы из всех стран. Прибывающие должны соблюдать карантинные ограничения, введенные в стране с начала пандемии: в публичных местах – носить маски, соблюдать социальную дистанцию минимум 1,5 метра.

Справка Finance.ua: