0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 404 0

Еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19

Еще одна страна будет принимать туристов без тестов на COVID-19

Доминиканская Республика обновила ранее введенные правила въезда для туристов. Так, начиная с сентября, отправиться туда можно уже без необходимости сдачи тестов на COVID-19. Об этом сообщает специализированный портал Travel off path.

Власти страны предупредили, что экспресс-тесты в аэропортах страны все же останутся, но делать их будут не всем, а выборочно. Ждать результатов долго не нужно: они будут готовы в течение 30 секунд или минуты.

“Наша цель – свести к минимуму последствия пандемии и содействовать ответственному восстановлению туризма, ставя в центре внимания здоровье”, – заявляет президент Доминиканы.

При этом все туристы смогут получить страховку, которая покроет и самоизоляцию, и лечение, и стоимость билета домой. Расходы берет на себя правительство республики.

Кто может ехать на отдых в Доминикану?

Сейчас приехать в Доминикану могут туристы из всех стран. Прибывающие должны соблюдать карантинные ограничения, введенные в стране с начала пандемии: в публичных местах – носить маски, соблюдать социальную дистанцию минимум 1,5 метра.

Справка Finance.ua:

  • Египет уточнил новые правила въезда в страну. Об этом сообщили в посольстве Украины. Чтобы попасть в Египет, с 1 сентября, на границе (в том числе и прибывая в любой из египетских аэропортов) будет необходим сертификат о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позднее чем за 48 часов до прибытия.

Отпуск 2020: в каких странах ждут украинцев?

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.