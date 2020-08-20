Украинский сервис видеостриминга Restream привлек 50 миллионов долларов инвестиций - СМИ

Стартап Restream, созданный украинцами и базирующийся в Остине (США), привлек в ходе раунда А 50 млн долларов инвестиций от ряда инвесторов, в частности – Sapphire Ventures and Insight Partners.
Об этом сообщает Techcrunch.
Отмечается, что сервис видеостриминга Restream охватывает около 30 платформ, включая Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter и YouTube, и позволяет людям также принимать видео с таких платформ, как Zoom, и ретранслировать его на платформы для большей аудитории.
“Сервис работает по модели freemium, при этом большинство клиентов пользуются им бесплатно, а другие платят от 19 до 299 долларов в месяц, в зависимости от уровня обслуживания”, – пишет издание.
“Компания начала свою деятельность в мире игр, но сегодня также обслуживает более широкий круг создателей, музыкантов и предприятий, использующих эту услугу как для управления внутренними и B2B-коммуникациями, так и для своих широких маркетинговых проектов.
Среди известных организаций, которые использовали Restream, – Всемирная организация здравоохранения, которая провела на платформе благотворительный концерт “Единый мир Вместе дома”, чтобы поднять настроение в начале пандемии Covid-19 и имела около 270 миллионов зрителей”, – добавляет Techcrunch.
Украинцы Александр Худа и Андрей Суржинский основали Restream в январе 2015 года.
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