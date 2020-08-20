Правительство планирует установить ежемесячные доплаты в 500 гривен некоторым пенсионерам

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году”.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.
Что предлагают:
Напомним, украинцы с помощью приложения “Пенсионный фонд” могут воспользоваться рядом услуг, не выходя из дома.
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