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Правительство планирует установить ежемесячные доплаты в 500 гривен некоторым пенсионерам

Правительство планирует установить ежемесячные доплаты в 500 гривен некоторым пенсионерам

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году”.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Что предлагают:

  • установить с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 80 лет и более и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 500 гривен. Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии;
  • установить с 1 июля 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен. Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Напомним, украинцы с помощью приложения “Пенсионный фонд” могут воспользоваться рядом услуг, не выходя из дома.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Минсоцполитики сообщали, что доплаты пенсионерам старше 75 лет планируется начать с 2021 года. Надбавки по 500 гривен получат около миллиона человек.
  • Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в стороннем уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн.
  • Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально с учетом приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы.

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По материалам Finance.UA
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