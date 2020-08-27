Украинцы подали заявок на утепление домов на 1 млрд грн

В августе 2020 года стоимость всех представленных в Фонд энергоэффективности проектов по Программе «Энергодом» превысила 1 миллиард гривен. Участие в проектах принимает более 15,5 тысячи украинских семей.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Всего в Фонд поступило 178 заявок, из которых 100 уже одобрены. Первые 500 участников программы по энергомодернизации зданий получают дополнительные +20% гранта.
«Ключевой задачей, которая стоит перед Фондом в рамках проведения масштабной термомодернизации жилого фонда, является развитие в Украине эффективного и грамотного владельца здания. Считаю, что получение гранта на термомодернизацию можно сравнить с практическим зачетом, который подтверждает желание и умение совладельцев дома принимать ответственные решения, заботиться о своем имуществе и правильно планировать расходы на его содержание. Следовательно, увеличение количества участников программы «Энергодом» свидетельствует о повышении активности населения, желании людей быть владельцем, а не только пользователем собственного имущества», – отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.
Программа предусматривает возмещение:
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