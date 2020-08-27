Украинцы подали заявок на утепление домов на 1 млрд грн

В августе 2020 года стоимость всех представленных в Фонд энергоэффективности проектов по Программе «Энергодом» превысила 1 миллиард гривен. Участие в проектах принимает более 15,5 тысячи украинских семей.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Всего в Фонд поступило 178 заявок, из которых 100 уже одобрены. Первые 500 участников программы по энергомодернизации зданий получают дополнительные +20% гранта.

«Ключевой задачей, которая стоит перед Фондом в рамках проведения масштабной термомодернизации жилого фонда, является развитие в Украине эффективного и грамотного владельца здания. Считаю, что получение гранта на термомодернизацию можно сравнить с практическим зачетом, который подтверждает желание и умение совладельцев дома принимать ответственные решения, заботиться о своем имуществе и правильно планировать расходы на его содержание. Следовательно, увеличение количества участников программы «Энергодом» свидетельствует о повышении активности населения, желании людей быть владельцем, а не только пользователем собственного имущества», – отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Программа предусматривает возмещение:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн.) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;

35% от суммы кредита (но не более 14 тыс. грн.) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. в расчете на одну квартиру) для ОСМД /ЖСК как юридических лиц для общедомовых мероприятий.

Справка Finance.ua:

Фонд энергоэффективности – государственное учреждение, которое предоставляет инструменты для термореновации многоквартирных домов с ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома).

Поддержка Фонда заключается в предоставлении грантов и внедрении комплексных технических решений по энергоэффективности зданий.

В результате их реализации совладельцы таких зданий смогут не только экономить средства на коммунальных услугах, но и повысить уровень комфорта и качества своей жизни.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫