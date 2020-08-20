По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (47,749 млн и 37,986 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 37), максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,50-27,51 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 85,735 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,5500 – 2 222

27,5000 – 10 000

27,5000 – 10 000

27,5000 – 200 000

27,4900 – 150 000

27,4900 – 120 000

27,4900 – 120 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4700 – 20 000

27,4900 – 30 000

27,4900 – 60 000

27,5000 – 33 000

27,5000 – 45 000

27,5000 – 5 000

27,5000 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5266 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4827 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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