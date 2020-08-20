Госгеонедра выставляет самый перспективный нефтегазовый лот

Государственная служба геологии и недр 31 августа проведет электронный аукцион по продаже Будищанско-Чутовской площади углеводородов, которая считается одним из самых перспективных нефтегазовых участков за последние 10 лет.
Об этом сообщил председатель Госгеонедр Роман Опимах в социальной сети Facebook.
“По оценке геологов, участок является очень перспективным с доказанной ресурсной базой и инфраструктурой рядом, что делает его самым интересным нефтегазовым лотом за последние 10 лет”, – отметил Опимах.
Госгеонедра ожидает, что в аукционе примет участие как минимум 5 претендентов. Фаворитом считается государственная компания “Укргаздобыча”.
Участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов.
Перспективные ресурсы нефти составляют более 2 млн т, газа – 20,587 млрд куб. м.
Напомним, Госгеонедра ожидает доход государственного бюджета от продажи спецразрешений на пользование недрами в 2020 году на уровне 1 млрд грн.
Ранее глава Госгеонедра презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
Как сообщалось, депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности, по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка
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