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НКРЭКУ обязала облгазы указывать персональный газовый номер потребителя в платежке

НКРЭКУ обязала облгазы указывать персональный газовый номер потребителя в платежке

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала операторов газораспределительных сетей указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке.

Об этом говорится в решении регулятора, принятом на заседании 26 августа.

Что воодят:

  • на постоянной основе в личных кабинетах и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя будет указываться ЕІС-код его точки коммерческого учета;
  • EIC-код – это персональный газовый номер, который имеет каждое помещение, куда подведены газовые трубы.

В случае перехода к новому поставщику газа:

  • потребитель должен предоставить EIC-код своего дома или квартиры;
  • ранее эти сведения печатались на платежках за газ. Но после того, как в Украине с 1 июля этого года упростили процедуру смены поставщика газа, большинство облгазов прекратили печатать EIC-коды в платежках;
  • теперь НКРЭКУ сделал размещение персональных газовых кодов на платежках обязательным.

Также НКРЭКУ, снизила штрафы для предприятий-потребителей газа за превышение фактического годового потребления газа над заказанной потребителем годовой мощностью со 100% до 50% стоимости распределения сверхлимитного объема газа.

26 августа 2020 года НКРЭКУ утвердила изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем, предусматривающие снижение допустимого размера отклонения небалансов для заказчиков услуг транспортировки газа.

Согласно документу, размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки снижен с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортировки, являющихся операторами ГРС, – с 15% до 7,5%.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика.
  • Поставщики газа, со своей стороны, обязаны в начале месяца публиковать актуальные цены. Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн.
  • Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.

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По материалам Finance.UA
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