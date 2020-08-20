НКРЭКУ обязала облгазы указывать персональный газовый номер потребителя в платежке

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала операторов газораспределительных сетей указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке.

Об этом говорится в решении регулятора, принятом на заседании 26 августа.

Что воодят:

на постоянной основе в личных кабинетах и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя будет указываться ЕІС -код его точки коммерческого учета;

EIC -код – это персональный газовый номер, который имеет каждое помещение, куда подведены газовые трубы.

В случае перехода к новому поставщику газа:

потребитель должен предоставить EIC -код своего дома или квартиры;

ранее эти сведения печатались на платежках за газ. Но после того, как в Украине с 1 июля этого года упростили процедуру смены поставщика газа, большинство облгазов прекратили печатать EIC -коды в платежках;

теперь НКРЭКУ сделал размещение персональных газовых кодов на платежках обязательным.

Также НКРЭКУ, снизила штрафы для предприятий-потребителей газа за превышение фактического годового потребления газа над заказанной потребителем годовой мощностью со 100% до 50% стоимости распределения сверхлимитного объема газа.

26 августа 2020 года НКРЭКУ утвердила изменения в Кодекс газотранспортной системы и Кодекс газораспределительных систем, предусматривающие снижение допустимого размера отклонения небалансов для заказчиков услуг транспортировки газа.

Согласно документу, размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки снижен с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортировки, являющихся операторами ГРС, – с 15% до 7,5%.

Справка Finance.ua:

С 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика.

Поставщики газа, со своей стороны, обязаны в начале месяца публиковать актуальные цены. Цены на куб газа для населения в августе колебались от 2,67 грн до 4,7 грн.

Механизм смены поставщика газа в условиях открытия рынка газа для населения максимально упрощен.

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