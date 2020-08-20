В Германии ввели штраф за отсутствие маски в размере 50 евро

Правительство ФРГ согласовало единые на всей территории страны меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщает DW, отныне по всей Германии, за исключением одной земли, за отсутствие маски, которая бы закрывала нос и рот, в тех местах, где их ношение обязательно, будут штрафовать на 50 евро.

За последние недели инфекционные показатели существенно выросли, поэтому возникла необходимость пересмотреть стратегии того, как можно удержать распространение коронавируса под контролем.

«Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт», – указала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Кроме того, власти до конца года продлили запрет на проведение массовых мероприятий, на которых невозможно отследить, с кем контактировали их посетители. Ранее предполагалось, что эти ограничения будут отменены в конце октября. Исключения будут допускаться только для тех регионов, где количество заболевших коронавирусом относительно невелико.

«Коронавирус полностью вернулся в Германию», – подытожил на совместной пресс-конференции с Меркель премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Нет смысла снова приглашать зрителей на футбольные матчи в сентябре», – добавил он и добавил, что в приоритете – обеспечение работы школ, детских садов и предприятий.

Правительства ФРГ и немецких земель призвали жителей страны воздержаться от поездок в регионы с высоким риском заражения коронавирусом. Участники конференции договорились подготовить изменения в законодательство, чтобы с октября люди, которые сознательно поехали в страну с высоким риском, больше не имели права на компенсацию заработной платы по возвращении.