Кабмин обещает бизнесу не вводить жесткий локдаун

Глава правительства Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что в случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Что будет в случае второй волны коронавируса:
Относительно запрета въезда иностранных граждан:
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Премьер-министр заверил, что продолжаются системные реформы таких важных для бизнеса и государственных органов, как налоговая и таможенная службы, ГАСИ, реформа системы здравоохранения, комплекс мер, направленных на борьбу с контрабандой.
Напомним, 26 августа Кабинет Министров Украины продолжил карантин в стране до ноября.
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