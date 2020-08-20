Кабмин обещает бизнесу не вводить жесткий локдаун

Глава правительства Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что в случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Что будет в случае второй волны коронавируса:

по словам Премьер-министра, правительство не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, вместо этого будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания;

как сообщил Шмыгаль, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над наработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Относительно запрета въезда иностранных граждан:

отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину;

это ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы, имеющие разрешения на проживание в Украине, являющиеся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

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Премьер-министр заверил, что продолжаются системные реформы таких важных для бизнеса и государственных органов, как налоговая и таможенная службы, ГАСИ, реформа системы здравоохранения, комплекс мер, направленных на борьбу с контрабандой.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров Украины продолжил карантин в стране до ноября.

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