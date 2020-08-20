НКЦБФР установила перечень финансовых агентов на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла проект решения “Об установлении перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов”.
Как сообщает пресс-служба регулятора, документ устанавливает перечень небанковских финучреждений, которые должны выполнять обязанности финансовых агентов согласно требованиям международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Кроме этого, финкомпании должны вести свою деятельность также и на основании межведомственных и международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей.
В частности, они должны предоставлять информацию о подотчетных счетах в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством США для выполнения налоговых правил и положений Закона США “О налоговых требования к иностранным счетам” (FATCA).
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