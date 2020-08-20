Снят мораторий на ряд видов внеплановых проверок: к кому придут

Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Киеве уведомило субъекты предпринимательства, что 8 августа вступил в силу закон №786-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц–предпринимателей”, который снимает мораторий на ряд видов внеплановых проверок.
Уточняется, что закон внес изменения в пункт 52 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (НКУ) в части снятия моратория на проведение документальных внеплановых проверок по основаниям, определенным подпунктом 78.1.7 пункта 78.1 статьи 78 НКУ. Речь идет о таких случаях:
Согласно пункту 85.2 статьи 82 НКУ, говорится в сообщении, налогоплательщик обязан предоставить проверяющим в полном объеме все документы, принадлежащие или связанные с предметом проверки. Такая обязанность возникает у налогоплательщика после начала проверки.
Проблемным вопросом при проведении проверок является факт неустановления налогоплательщиков по налоговому адресу в связи с прекращением своей деятельности, что в свою очередь приводит к невозможности их снятия с учета.
Поэтому ГУ ГНС призывает плательщиков указывать актуальные сведения о контактных данных и о целесообразности проведения документальных внеплановых выездных проверок в помещении ГУ ГНС в Киеве с учетом особенностей, определенных статьей 79 НКУ.
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