Суд отклонил иск правительства Грузии к Проминвестбанку на 18 млн евро

Хозсуд г. Киева своим решением от 29 июля отказался удовлетворить иск Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии к Проминвестбанку (в деле №910/9928/19) о взыскании 18,3 млн евро (по состоянию на 25.07.2019 – 522,7 млн грн).

Свои требования истец обосновывал наступлением гарантийного случая по банковской гарантии №GA/13/2106/SS от 12.12.2013, которая была выдана Проминвестбанком на обеспечение выполнения подрядчиком (ООО “Дорожное строительство “Альтком”) обязательств по контракту с Департаментом автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии на выполнение работ по строительству участка дороги Самтредия – Григолети Лот 1 – км. 0+000-км.11+500.

Согласно судебным материалам, истец перечислил на счет Проминвестбанка авансовый платеж в размере 19,9 млн евро для дальнейшего перечисления на счет ООО “Дорожное строительство “Альтком”, открытый в Проминвестбанке.

Как отмечается, 05.12.2017 в связи с невозвратом подрядчиком авансового платежа согласно условиям контракта, Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии обратилось к Проминвестбанку с требованием об исполнении банковской гарантии на общую сумму 18,2 млн евро.

14.12.2017 Проминвестбанк направил ответ на требование, согласно которому отказался выполнить условия банковской гарантии в связи с отсутствием справки из банка истца с подтверждением, что авансовый платеж был зачислен на определенный счет “Альткома” в Проминвестбанке, а также ссылаясь на использование истцом факсимильного воспроизведения подписи при оформлении требования об исполнении банковской гарантии.

16.02.2018 банк истца письмом подтвердил, что авансовый платеж был перечислен на корреспондентский счет Проминвестбанка для дальнейшего перечисления на счет ООО “Дорожное строительство “Альтком”.

31.05.2019 решением Шевченковского райсуда г. Киева заявление истца о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, а именно – относительно раскрытия Проминвестбанком информации относительно фактического зачисления авансового платежа на основании контракта на счет “Альткома”, открытый в Проминвестбанке, было удовлетворено. Однако, как утверждает истец, ответчик отказывается выполнять указанное судебное решение.

Учитывая это, Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии указывает, что “Проминвестбанк“ систематически уклоняется от исполнения банковской гарантии, что, в свою очередь, нарушает права и законные интересы истца” (цитата).

Хозсуд г. Киева, в свою очередь, отметил следующее:

“Учитывая то, что вопреки условиям Гарантии возврата аванса Истцом вместе с требованием платежа не была предоставлена справка банка бенефициара (Истца) о зачислении авансового платежа на счет Принципала, требование платежа по Гарантии возврата аванса было признано Банком ненадлежащим (не соответствующим условиям гарантии), в связи с чем Банк отказал Истцу в осуществлении платежа по Гарантии возврата аванса.

Утверждения Истца о том, что Банк, отказывая в осуществлении платежа по Гарантии возврата аванса, на основании того, что Истцом вместе с требованием не предоставлено подтверждение банка бенефициара (Истца) о зачисления авансового платежа на счет Принципала, нарушает основные принципы гражданского законодательства, являются безосновательными и необоснованными.

Банк при отказе в осуществлении платежа по Гарантии возврата аванса по причине непредоставления Истцом справки (подтверждения) банка Истца о зачислении авансового платежа на счет Принципала, действовал добросовестно, придерживаясь основных принципов гражданского законодательства.