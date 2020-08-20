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Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк временно прекращает публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений в предыдущих отчетах.

Об этом говорится в заявлении ВБ.

«Был ряд нарушений, касающийся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020 года, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов соответственно. Изменения в данных не соответствуют методологии Doing Business», – отмечается в обращении.

Детали нарушений не раскрываются.

Банк назначил независимый аудит и анализ данных, чтобы исправить показатели по некоторым странам.

Как отмечается, совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и правительства стран, наиболее пострадавших от допущенных нарушений при сборе данных.

На время проведения оценки ситуации публикация отчетов будет приостановлена, подчеркнули во Всемирном банке.

По материалам УКРИНФОРМ
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