Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк временно прекращает публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений в предыдущих отчетах.

Об этом говорится в заявлении ВБ.

«Был ряд нарушений, касающийся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020 года, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов соответственно. Изменения в данных не соответствуют методологии Doing Business», – отмечается в обращении.

Детали нарушений не раскрываются.

Банк назначил независимый аудит и анализ данных, чтобы исправить показатели по некоторым странам.

Как отмечается, совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и правительства стран, наиболее пострадавших от допущенных нарушений при сборе данных.

На время проведения оценки ситуации публикация отчетов будет приостановлена, подчеркнули во Всемирном банке.