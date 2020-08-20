Шмыгаль рассказал бизнесу о 5 евроинтеграционных шагах правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о государственных программах поддержки бизнеса, которые уже действуют и над которыми сейчас работает Кабмин.
Об этом он заявил 27 августа на онлайн-встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает правительственный портал.
Как отметил Денис Шмыгаль, эти инициативы помогут внедрить в Украине лучшие европейские практики.
Евроинтеграционные шаги и реформы Правительства, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине:
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