Шмыгаль рассказал бизнесу о 5 евроинтеграционных шагах правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о государственных программах поддержки бизнеса, которые уже действуют и над которыми сейчас работает Кабмин.

Об этом он заявил 27 августа на онлайн-встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает правительственный портал.

Как отметил Денис Шмыгаль, эти инициативы помогут внедрить в Украине лучшие европейские практики.

Евроинтеграционные шаги и реформы Правительства, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине:

вопросы “промышленного безвиза” Украины с Европейским Союзом. Это должно значительно упростить доступ украинских товаров на рынок ЕС;

ведутся переговоры по подписанию соглашения об Общем авиационном пространстве. Это соглашение может стать весомым двигателем для восстановления авиационного сектора, который существенно пострадал от коронакризиса во всем мире;

третьим шагом должно стать присоединение Украины к европейской энергетической сети ENTSO -E, которая бы позволила создать полноценную конкуренцию на рынке электроэнергии, поспособствовать справедливой цене и повысить безопасность самих сетей;

важным блоком в контексте евроинтеграции Украины также является реформа таможни. Таможня может быть реформирована не через отдельные персоналии, а только через создание там европейских правил. В частности, это евроинтеграционные проекты по объединению баз таможенной стоимости с ЕС, созданию рискоориентированных систем и “зеленых коридоров” на таможне для честного бизнеса;

пятым шагом премьер назвал имплементацию инициативы по внутреннему водному транспорту в Украине в систему Европейского водного транспорта. Это так же способствовало бы значительному развитию логистики и усилению нашего экспорта.

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