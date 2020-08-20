В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев

Кабинет Министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:

родственникам первой линии;

имеющим разрешение на работу в Украине;

въезжающим в Украину с целью транзита и имеющим документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающим с целью обучения или проходящим военную службу на территории Украины;

главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудникам международных организаций, а также лицам, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД ;

; являющимся лицами, прибывающими в Украину по приглашению МИД ;

; являющимся водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являющимся деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;

прибывающим для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являющимся сопровождающими их лицами;

являющимся техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являющимся лицами, осуществляющими перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывающими на лечение в учреждения здравоохранения Украины

Следующим категориям лиц разрешен въезд в Украину без наличия страхового полиса:

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.



Инфографика: Кабмин

Справка Finance.ua:

26 августа Кабинет Министров Украины продолжил карантин в стране до ноября.

Тогда же Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

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