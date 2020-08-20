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В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев

В Кабмине обновили правила въезда для иностранцев

Кабинет Министров обновил правила въезда в Украину для иностранцев. В частности, некоторым группам иностранцев разрешен въезд при наличии страхового полиса.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно обновленному решению правительства, следующим категориям лиц разрешен въезд в страну лишь при наличии страхового полиса для покрытия расходов, связанных с лечением коронавируса:

  • родственникам первой линии;
  • имеющим разрешение на работу в Украине;
  • въезжающим в Украину с целью транзита и имеющим документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывающим с целью обучения или проходящим военную службу на территории Украины;
  • главам и членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудникам международных организаций, а также лицам, которые их сопровождают, и выезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной рады, Кабмина, Офиса президента Украины, МИД;
  • являющимся лицами, прибывающими в Украину по приглашению МИД;
  • являющимся водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являющимся деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
  • прибывающим для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, или являющимся сопровождающими их лицами;
  • являющимся техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являющимся лицами, осуществляющими перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывающими на лечение в учреждения здравоохранения Украины

Следующим категориям лиц разрешен въезд в Украину без наличия страхового полиса:

  • постоянно или временно проживают на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
  • являются сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины.


Инфографика: Кабмин

Справка Finance.ua:

  • 26 августа Кабинет Министров Украины продолжил карантин в стране до ноября.
  • Тогда же Кабмин закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

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По материалам Finance.UA
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