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Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу

Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство не планирует запрещать выезд за границу гражданам Украины.

Об этом он заявил в эфире программы “Комментарий с Кристиной Шкудор” на Еспресо.TV.

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На вопрос не будет ли у Кабмина намерения распространить запрет на въезд и выезд украинцев, Криклий заявил: “Во-первых, украинцы точно выедут. Мы всегда возвращаем наших украинцев. Волноваться не за что. На это время до конца сентября, чтобы немножко спала эта ситуация с ростом заболеваемости. Она выровняется и, я уверен, после этого снова восстановится стабильная регулярная авиация. Регулярная авиация не прекращается, но уже смогут иностранцы, в том числе с туристической целью, посещать Украину”.

По его словам, правительство не видит предпосылок для того, чтобы решение о запрете на въезд украинцев принимали другие страны.

“Пока мы не видим предпосылок для того, чтобы зеркальные решения принимали другие страны. Более того, Европа и так не принимает наших граждан с туристической целью. Так как Украина относится к красной зоне заболеваемости, они не принимают даже с имеющимися ПЦР-тестами”, – отметил министр.

По материалам Espreso.tv
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