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Правительство внесло изменения в порядок утверждения проектов строительства

Правительство внесло изменения в порядок утверждения проектов строительства

Кабинет Министров Украины на заседании 26 августа внес изменения в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, которые регулируют вопросы, связанные с внедрением Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Проект постановления регулирует некоторые вопросы, связанные с введением единой государственной электронной системы в сфере строительства:

  • определяется обязательность внесения данных в Реестр строительной деятельности сведений об экспертных организациях и экспертных отчетах (с приложениями о результатах экспертизы проектов строительства), заключении договоров между заказчиком и экспертной организацией через электронный кабинет;
  • вводятся термины “позитивный” и “негативный” экспертный отчет, где только позитивный отчет является основанием для утверждения или одобрения проектов строительства.

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Кроме того, изменениями предусматривается возможность утверждения проектов строительства исполкомами сельских, поселковых, городских советов относительно объектов общей сметной стоимостью до 120 млн грн (в случае отсутствия предприятий, учреждений и организаций, которым возможно делегировать функции заказчика) и операторами системы передачи или газотранспортной системы независимо от стоимости проектов строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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По материалам Finance.UA
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