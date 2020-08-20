Правительство внесло изменения в порядок утверждения проектов строительства

Кабинет Министров Украины на заседании 26 августа внес изменения в Порядок утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы, которые регулируют вопросы, связанные с внедрением Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Проект постановления регулирует некоторые вопросы, связанные с введением единой государственной электронной системы в сфере строительства:
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Кроме того, изменениями предусматривается возможность утверждения проектов строительства исполкомами сельских, поселковых, городских советов относительно объектов общей сметной стоимостью до 120 млн грн (в случае отсутствия предприятий, учреждений и организаций, которым возможно делегировать функции заказчика) и операторами системы передачи или газотранспортной системы независимо от стоимости проектов строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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