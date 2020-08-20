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Polaroid представила карманный принтер без чернил с водостойкими фотографиями

Polaroid представила карманный принтер без чернил с водостойкими фотографиями

Компания Polaroid выпустила миниатюрный цветной принтер для любителей мобильной фотографии размером чуть больше чем смартфон. Оригинальное устройство под названием Hi-Print 2х3 способно распечатывать фотографии без проводов и розетки под рукой всего за минуту и совместим практически с любыми гаджетами на Android и iOS.

Как работает принтер

В отличие от моделей компактных принтеров на базе технологии Zero-Ink, новинка Polaroid использует метод сублимации, рассказывает Gizmochina. Благодаря такому решению фотографии получают лучшую цветность и насыщенность. Кроме того, изображения наносятся не на традиционную фотобумагу, а на водостойкие листы, имеющие клейкую поверхность с одной стороны.

Устройство позволяет распечатывать снимки размером 5,3х8,6 см с Android-устройств и гаджетов под управлением iOS с помощью модуля Bluetooth, при этом весь процесс занимает не более одной минуты. Мобильное приложение также предусматривает редактирование фотографий – применение фильтров, использование стикеров или добавление текста.

Дизайн и характеристики

Polaroid Hi-Print выполнен в белом пластиковом корпусе с декоративным элементом на торце, и оснащен встроенным аккумулятором на 640 мач, который позволяет напечатать до 20 фотографий на одном заряде. Весит компактный прибор 255 граммов, а его габариты составляют 175×101×46 мм.

Цена

Стоимость принтера в комплекте с двумя упаковками бумаги по 20 листов составит 130 евро (4 209 гривен), в продажу новинка поступит уже 10 сентября.

По материалам internetua.com
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