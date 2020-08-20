Правительство одобрило перечень объектов, запрещенных к приватизации

Министерство экономики разработало законопроект, которым определило перечень объектов, запрещенных к приватизации. В первую очередь это предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, а также предприятия, деятельность которых имеет важное значение для общества.
Об этом на заседании правительства сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает корреспондент Укринформа.
“Минэкономики разработало законопроект о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Законопроектом предлагается утвердить такой перечень объектов, не подлежащих приватизации, в том числе перечень акционерных обществ. В их уставных капиталах доля корпоративных прав, принадлежащая государству, не может быть меньше, чем 50% плюс одна акция. Таких объектов девять. Перечень хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащая государству – 100%, таких объектов 74. Перечень объектов культуры спорта и лесного хозяйства, не подлежащих приватизации, – таких объектов 474. А также перечень государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества, – таких объектов 102”, – сказал Петрашко.
Он отметил, что в министерстве, составляя соответствующий перечень, исходили из того, на сколько эти предприятия являются важными.
“Объекты включались по следующей процедуре: это предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства и являющиеся естественными монополиями, а также деятельность которых имеет практически важное значение для общества”, – сказал Петрашко.
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