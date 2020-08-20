"Запас есть": Ляшко рассказал о "коронавирусных" деньгах для больниц

В Украине достаточно финансового запаса для эффективной борьбы с распространением COVID-19 в медучреждениях, но использовать ресурсы нужно рационально. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью “Интерфакс-Украина”.

“Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд гривен, и мы их используем через НСЗУ. Точно не помню на август, но на июль было потрачено 3 млрд грн, поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить бездумно”, – сказал Ляшко.

Он также отметил, что сейчас Минздрав подключает новые заведения для госпитализации пациентов с COVID-19.

“На днях присоединили еще семь больниц. Нам постоянно пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с COVID-19”, – сказал он.

Напомним, что по состоянию на 27 августа в Украине зарегистрировано 112 059 случаев COVID-19, из которых 2 403 оказались смертельными. В то же время, 54 217 инфицированных уже выздоровели.