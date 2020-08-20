"Запас есть": Ляшко рассказал о "коронавирусных" деньгах для больниц

В Украине достаточно финансового запаса для эффективной борьбы с распространением COVID-19 в медучреждениях, но использовать ресурсы нужно рационально. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью “Интерфакс-Украина”.
“Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд гривен, и мы их используем через НСЗУ. Точно не помню на август, но на июль было потрачено 3 млрд грн, поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить бездумно”, – сказал Ляшко.
Он также отметил, что сейчас Минздрав подключает новые заведения для госпитализации пациентов с COVID-19.
“На днях присоединили еще семь больниц. Нам постоянно пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с COVID-19”, – сказал он.
Напомним, что по состоянию на 27 августа в Украине зарегистрировано 112 059 случаев COVID-19, из которых 2 403 оказались смертельными. В то же время, 54 217 инфицированных уже выздоровели.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Укртелеком» закрывает сервис бесплатной электронной почты «Укрпост»Вчера, 20:21 - 619 33
Цена на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе – Еврокомиссия7 ч. назад - 1345 15
Повышение минимальной зарплаты увеличит налоговое бремя на бизнес - ЕБАВчера, 21:00 - 810 10
Убыточный "Энергоатом" хочет улучшить "имидж" за почти 1,5 млн грн10 ч. назад - 629 6
"Нафтогаз Украины" поднял цену на газ для населения4 ч. назад - 1231 3
Отпуск по уходу за ребенком: что зачтется в страховой стаж7 ч. назад - 3096
Кабмин повысил зарплаты бюджетникамВчера, 16:01 - 2622
Электромобиль Hong Guang MINI EV с ценником от $4000 уже собрал 50 тысяч предзаказовВчера, 22:00 - 2432
На популярном курорте запретили отдых туристам из УкраиныВчера, 18:31 - 2340
В Украине продлили карантин до ноябряВчера, 15:00 - 2017 2
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $53 ч. назад - 158 2
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2431 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3651
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2330 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1908 5