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Гетманцев рассказал, планируют ли до конца года принимать новые налоговые законы

Гетманцев рассказал, планируют ли до конца года принимать новые налоговые законы

В Украине идет подготовка к налоговой реформе, которую планировали провести в 2020 году. Но теперь в Верховной Раде считают, что существенных изменений не стоит ждать до 2022 года.

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью “НВ”.

“В этом году мы хотим повторить практику прошлого года, не принимая налоговых законов под елку в нарушение принципа стабильности налогового законодательства, закрепленного в ст. 4 Налогового кодекса. Это то, что мы обещали бизнесу, и то, что нам удалось сделать в 2019-м. <…> Мы на осень не планируем никаких глобальных налоговых изменений по примеру нашумевшего законопроекта 1210. К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой”, – сказал Гетманцев.

По его словам, скорее всего системные изменения будут вводиться в действие уже с 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • В Украине после повышения минималки с 4723 до 5000 грн возрастут налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
  • В случае уплаты налога на неверный счет налогоплательщик может обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации для проведения сверки.

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По материалам НВ
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