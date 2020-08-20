Межбанк: расклад сил на рынке не изменится

В четверг на валютном рынке особого изменения расклада сил между покупателями и продавцами, а также мотиваторов для участников торгов не произойдет. Объемы операций вряд ли превысят порог в $230 млн при заключении до 630 сделок. Причины останутся теми же:
1. Скорое завершение месяца. До конца августа остается всего три рабочих дня и бизнес будет активно закрывать свои расчеты как на внешнем, так и на внутреннем рынках на отчетную дату. Это не только обеспечит достаточно большие по украинским меркам объемы операций на межбанке, но периодически приведет и к перекосам спроса и предложения во время сессии в моменты выхода крупных покупателей и продавцов;
2. Период основных возмещений НДС экспортерам. Расчеты государства с экспортерами по крупным суммам возмещений НДС добавят гривны на счета таких компаний, что сократит их интерес к продаже валютной выручки и позволит продавцам быть более привередливыми по курсу. Сокращение предложения валюты в сочетании с более активной торговлей продавцов по курсу продаваемой ими валюты – сыграет против гривны;
3. Поведение спекулянтов и интервенции Нацбанка.
В последние дни Нацбанк изменил свою тактику при выходе на торги с интервенциями. Он выставляет котировки чуть ниже рыночных, что с одной стороны указывает участникам рынка приемлемый для регулятора уровень курса, а с другой стимулирует покупателей выставлять свои котировки чуть выше нацбанковских, а продавцов успокаивает в части того, что их валюта будет куплена при любом раскладе на рынке. Это дает четкий сигнал банкам и клиентам в части уровня котировок по дню, хотя и не позволяет Нацбанку выкупать максимальные объемы излишка предложения доллара, как было ранее. Также регулятор будет действовать и сегодня. Как и во все последние дни августа – продавать валюту даже при ее ситуативном недостатке НБУ не будет, предоставляя возможность госбанкам продавать валюту госкомпаний максимально дорого.
Спекулянты поработают в четверг как в формате “в две стороны”, так и попытаются раскачивать курс в течении дня, подстраиваясь под выходы на торги крупных покупателей и продавцов. Кроме этого, они постараются заработать и на потенциальных скачках курса евро относительно гривны из-за возможных валютных ралли по паре евро/доллар в ближайшее время на международных рынках. подобные ралли позволяют спекулянтам играть как непосредственно по самой паре евро/доллар на внешних рынках, так и зарабатывать на колебаниях евро относительно гривны в Украине.
На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе с сохранением в большинстве обменок спреда по доллару в пределах 15-20 копеек и по евро – в пределах до 25-35 копеек.
Курсы межбанка по нашему прогнозу на 27 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,35 – 27,60 гривен, евро – коридор 32,20 – 32,75 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,45 / 27,48
евро – 32,44 / 32,47
российский рубль – 0,3619 / 0,3625
Курсы валют на Межбанке
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