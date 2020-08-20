На спутниковый интернет для самолета Президента потратят 38 млн грн

Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Согласно условиям тендера, оплата будет проведена в 10-дневный срок после выполнения работ.
Конечный срок подачи тендерных предложений — 21 сентября, аукцион запланирован на 27 октября.
Согласно техническим требованиям к оборудованию, модернизированная станция спутниковой связи должна обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.
При этом оборудование, которое будет установлено, должно быть новым, а его размеры должны по возможности совпадать с размерами блоков и узлов, которые будут демонтированы.
Исполнитель услуг также должен обеспечить гарантийное обслуживание установленного оборудования в течение 2 лет.
Известно, что находящаяся в управлении Государственного управления делами авиакомпания “Украина” получила самолет Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) после модернизации по спецзаказу в США в 2010 году.
Салон авиалайнера состоит из помещений для президента, а также для членов делегации и сопровождающих лиц. Президентский отсек состоит из рабочего кабинета (примерно 3х3 м), места для отдыха (примерно 2х2,5 м) и санузла.
В салоне для официальных делегаций установлены 12 кресел, обитых кожей и кожзаменителем. В салоне для сопровождающих лиц кресла обшиты кожзаменителем.
Как отмечается, с начала 2020 года Государственное управление делами (ГУД) и Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказали государственному авиационному предприятию “Украина” услуги нерегулярных авиаперевозок делегаций во главе с президентом и премьер-министром на общую сумму 67,62 млн грн.
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