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Аграрии получат почти 69 миллионов компенсации стоимости отечественной техники за июль

Аграрии получат почти 69 миллионов компенсации стоимости отечественной техники за июль

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 25 августа утвердило распределение 68,9 млн грн частичной компенсации между сельхозтоваропроизводителями, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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“Каждый год программа по частичной компенсации стоимости с/х техники пользуется большой популярностью и показывает свою эффективность. От ее реализации выиграют как аграрии, так и производители техники. Эта программа обязательно будет иметь продолжение и в следующем году, что позволит стимулировать развитие сельхозмашиностроения и АПК в целом», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кто получит компенсацию:

  • средства получат 443 агрария, которые приобрели 781 единицу сельскохозяйственной техники и оборудования и подали заявки на частичную компенсацию в июле 2020 года.

Общая сумма профинансированной компенсации на сегодня составляет 784,9 млн гривен.

Напомним, по бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства» в 2020 году предусмотрен 1 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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