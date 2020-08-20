Аналитики назвали самые «пострадавшие» от пандемии бренды смартфонов

По данным авторитетных исследовательских компаний Gartner и Canalys, пандемия коронавируса оставила свой отпечаток на глобальных продажах смартфонов.

За второй квартал 2020 года пользователи приобрели заметно меньше устройств, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, многие бренды вынуждены были сократить поставки гаджетов.

После отрицательной динамики по первому кварталу 2020 года, когда поставки смартфонов сократились на 272 миллиона единиц (на 13% меньше, чем в четвёртом квартале 2019-го), следующие три месяца текущего года принесли вендорам ещё больше неприятных сюрпризов.



Canalys: статистика продаж смартфонов в Q1 2020

По данным Gartner, продажи гаджетов сократились на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — в абсолютном выражении это 294,7 миллиона устройств.

Согласно отчёту аналитиков, компания Samsung сумела сохранить лидирующие позиции в отрасли, но при этом продемонстрировала 27-процентный спад продаж, реализовав около 54,7 миллиона устройств. Снижение продаж у HUAWEI составило 6,8% — за последний квартал компания продала 54,1 миллиона гаджетов.



Gartner: статистика продаж смартфонов в Q2 2020

Примечательно, что выйти «сухой из воды» удалось лишь Apple, падение продаж которой по сравнению с прошлым годом составило 0,4%. В абсолютном выражении американская компания продала 38 миллионов устройств, а пандемия практически не повлияла на бизнес Apple, который занимает 13% всего рынка. Китайский производитель электроники Xiaomi, занимающий четвёртую строчку среди компаний с самым большим количеством реализованных устройств, сократил свои продажи на 21,5%.