Водителей автобусов и грузовиков хотят заставить снова сдавать на права

Министерство инфраструктуры Украины предложило внести изменения в порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов.
Об этом говорится на официальном сайте органа.
С чем это связано:
Что предлагают:
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“Водители транспортных средств, которые до вступления в силу этого приказа получили водительское удостоверение категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходят периодические подготовительные курсы. Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре. Необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования. Подготовка водителей по начальной программе может проводиться по дуальной форме получения образования. Продолжительность подготовительных курсов в зависимости от программы подготовки составляет от 35 до 280 учебных часов”, – написано в проекте постановления.
Сдача экзамена:
Проект приказа сейчас находится на стадии обсуждения.
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