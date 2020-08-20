Водителей автобусов и грузовиков хотят заставить снова сдавать на права

Министерство инфраструктуры Украины предложило внести изменения в порядок подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов.

Об этом говорится на официальном сайте органа.

С чем это связано:

в последнее время участились ДТП с участием перевозчиков;

85% из них возникают из-за ошибок водителей, связанных с неосведомленностью или отсутствием надлежащих навыков, а также нарушений ими законодательства.

Что предлагают:

чтобы все водители автобусов и грузовиков пересдали на права;

и чтобы периодически (раз в пять лет) снова проходили обучение и сдавали экзамены.

Читайте также: В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверение

“Водители транспортных средств, которые до вступления в силу этого приказа получили водительское удостоверение категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходят периодические подготовительные курсы. Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре. Необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования. Подготовка водителей по начальной программе может проводиться по дуальной форме получения образования. Продолжительность подготовительных курсов в зависимости от программы подготовки составляет от 35 до 280 учебных часов”, – написано в проекте постановления.

Сдача экзамена:

в нем будет около 60 вопросов, на которые и нужно будет ответить, чтобы подтвердить свою квалификацию.

Проект приказа сейчас находится на стадии обсуждения.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫