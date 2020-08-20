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Столицы Украины и Хорватии в октябре соединит регулярный авиарейс

Столицы Украины и Хорватии в октябре соединит регулярный авиарейс

В октябре 2020 года столицы Украины и Хорватии соединит регулярный авиарейс авиакомпании Windrose. Ожидается, что курсирование самолетов начнется уже в начале октября.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

По данным сайта авиакомпании Windrose, рейсы будут выполняться дважды в неделю по воскресеньям и средам. Первые рейсы состоятся уже 4 октября.

Отметим, до 31 августа для граждан Украины будут действовать ограничения на въезд в Хорватию. Украинцы должны обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. При этом ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда в страну.

По материалам РБК-Украина
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