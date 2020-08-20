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В офисах крупной южнокорейской биткоин-биржи прошли обыски

В офисах крупной южнокорейской биткоин-биржи прошли обыски

Одну из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи Coinbit подозревают в накрутке 99% торговых объемов. С помощью мошеннической схемы компания могла заработать более 100 млрд вон ($85 млн), сообщает местное издание Seoul News.

Утром 26 августа полиция Сеула пришла в офисы фирмы с обыском. Сотрудников биржи во главе с владельцем Чоем Мо подозревают в мошенничестве с применением стратегии отмывочного трейдинга.

По данным полиции, руководство Coinbit создало два кошелька на бирже. Первый использовался для проведения сделок с поддельными аккаунтами для создания видимости высоких объемов.

Второй адрес предположительно использовался для операций с малоизвестными монетами и токенами ICO. Контролируя их оборот, руководство биржи завышало цену и продавало эти активы розничным инвесторам, утверждают в полиции.

Отдельные подозрения у полиции вызвала практика бухгалтерского учета компании.

«Тот факт, что Coinbit отказалась от проведения внешних аудитов, указывает на нестандартное ведение деятельности. Их учету нельзя доверять», — сообщил журналистам налоговый бухгалтер, который пожелал сохранить анонимность.

На прошлой неделе исследователи назвали популярные криптовалютные биржи с признаками завышения торговых объемов.

По материалам internetua.com
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