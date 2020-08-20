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Samsung израсходовала рекордную сумму на исследования и разработки

Samsung израсходовала рекордную сумму на исследования и разработки

Samsung объявила о рекордном росте инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

За первую половину 2020 года этот показатель вырос более чем на 400 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, достигнув $8,9 миллиарда. Расходы Samsung на НИОКР составили 9,8% прибыли компании от продаж за первые шесть месяцев 2020 года. Важно отметить, что в эту сумму не вошли расходы на производство микросхем, на которые было выделено $12,4 миллиарда из капитальных вложений в размере $14,42 миллиарда. Это позволило увеличить количество рабочих мест.

В отчете также говорится, что за первое полугодие наняла 1400 новых сотрудников, а общее количество работников компании в Южной Корее достигло 106 074 человек. Благодаря постоянным инвестициям и разработке новых технологий Samsung – лидер во многих областях. Южнокорейский гигант занимает 32,4% рынка в сегменте телевизоров и 16,3% на рынке смартфонов. Доля компании в сегменте микросхем DRAM-памяти и дисплеев для смартфонов составила 43,8% и 41,3% соответственно.

По материалам iTechua
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