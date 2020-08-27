Эксперт рассказал, как изменился покупатель квартиры на первичном рынке жилья за время карантина

Во время карантина покупатели поняли, что проблемными могут стать не только строительства, в которых есть нюансы с документами, но и те, что зависят от финансирования покупателей.
Выбор объектов. «Остановка потока денег элементарно замораживает процесс строительства, даже если у застройщика изначально не было намерения нарушить свои обязательства. Рискованность выросла, и покупатели стали более требовательно относиться к выбору объектов: если раньше можно было надеяться на авось – как-то достроят, получат документы, то сейчас появилось точное понимание, что положительный результат не такой уж и возможный – хотя бы в силу того, что на фоне карантина чиновники стали еще более жесткими и не идут на какие-то послабления, поскольку боятся, что их обвинят в пособничестве застройщикам», – рассказывает Андрей Рыжиков, СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution.
Изменился период принятия решения о покупке квартиры – он вырос до полугода. Люди боятся, что строительство будет заморожено, а дом так и не достроят. По словам эксперта, наиболее ходовыми стали проекты на финишной стадии реализации, 70-80% готовности – это как раз тот оптимум, на который чаще всего сейчас обращают внимание.
Если раньше квартиры с готовым ремонтом были нишевой опцией, присущей преимущественно недорогом сегмента жилья, то сейчас все чаще и застройщики, и покупатели смотрят в сторону готовых квартир. Это европейская практика, очень импонирует и украинцам. Во-первых, это позволяет сэкономить на ремонте, так как системный ремонт точно дешевле, чем самостоятельный. Во-вторых, на карантине делать ремонт не так-то просто. А так – заплатил деньги, подождал несколько месяцев, закупил мебель, въехал и живи.
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Кроме того, покупатели стали более экономными в предстоящих расходах. Как рассказывает эксперт, покупатели сразу интересуются, во сколько обойдутся коммунальные и эксплуатационные платежи. В силу этого апартаменты стали менее востребованы – мало того, что это не жилье в юридическом смысле, чаще всего они дороже в обслуживании.
По наблюдениям Андрея Рыжикова, рынок жилой недвижимости лучше адаптировался в карантин.
«Если не учитывать логистическую недвижимость, которая выросла в силу активизации интернет-торговли, фактически всю коммерческую недвижимость отправили в локдаун – торговлю и гостиницы прямо закрыли, офисы вроде как работали, но транспорт не ходил, соответственно – добраться в них было проблематично, поэтому большинство «воротничков» работали из дома. А вот жилую недвижимость карантин коснулся в меньшей степени – отделы продаж выводили по одному человеку или работали онлайн, а строители не прекращали свою работу – просто всех обеспечили средствами защиты, провели инструктаж и организовали подвоз. Покупатели же в период карантина могли договориться о дополнительных скидках», – резюмирует Андрей Рыжиков.
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