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Эксперт рассказал, как изменился покупатель квартиры на первичном рынке жилья за время карантина

Эксперт рассказал, как изменился покупатель квартиры на первичном рынке жилья за время карантина

Во время карантина покупатели поняли, что проблемными могут стать не только строительства, в которых есть нюансы с документами, но и те, что зависят от финансирования покупателей.

Выбор объектов. «Остановка потока денег элементарно замораживает процесс строительства, даже если у застройщика изначально не было намерения нарушить свои обязательства. Рискованность выросла, и покупатели стали более требовательно относиться к выбору объектов: если раньше можно было надеяться на авось – как-то достроят, получат документы, то сейчас появилось точное понимание, что положительный результат не такой уж и возможный – хотя бы в силу того, что на фоне карантина чиновники стали еще более жесткими и не идут на какие-то послабления, поскольку боятся, что их обвинят в пособничестве застройщикам», – рассказывает Андрей Рыжиков, СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution.

Изменился период принятия решения о покупке квартиры – он вырос до полугода. Люди боятся, что строительство будет заморожено, а дом так и не достроят. По словам эксперта, наиболее ходовыми стали проекты на финишной стадии реализации, 70-80% готовности – это как раз тот оптимум, на который чаще всего сейчас обращают внимание.

Если раньше квартиры с готовым ремонтом были нишевой опцией, присущей преимущественно недорогом сегмента жилья, то сейчас все чаще и застройщики, и покупатели смотрят в сторону готовых квартир. Это европейская практика, очень импонирует и украинцам. Во-первых, это позволяет сэкономить на ремонте, так как системный ремонт точно дешевле, чем самостоятельный. Во-вторых, на карантине делать ремонт не так-то просто. А так – заплатил деньги, подождал несколько месяцев, закупил мебель, въехал и живи.

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Кроме того, покупатели стали более экономными в предстоящих расходах. Как рассказывает эксперт, покупатели сразу интересуются, во сколько обойдутся коммунальные и эксплуатационные платежи. В силу этого апартаменты стали менее востребованы – мало того, что это не жилье в юридическом смысле, чаще всего они дороже в обслуживании.

По наблюдениям Андрея Рыжикова, рынок жилой недвижимости лучше адаптировался в карантин.

«Если не учитывать логистическую недвижимость, которая выросла в силу активизации интернет-торговли, фактически всю коммерческую недвижимость отправили в локдаун – торговлю и гостиницы прямо закрыли, офисы вроде как работали, но транспорт не ходил, соответственно – добраться в них было проблематично, поэтому большинство «воротничков» работали из дома. А вот жилую недвижимость карантин коснулся в меньшей степени – отделы продаж выводили по одному человеку или работали онлайн, а строители не прекращали свою работу – просто всех обеспечили средствами защиты, провели инструктаж и организовали подвоз. Покупатели же в период карантина могли договориться о дополнительных скидках», – резюмирует Андрей Рыжиков.

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По материалам 100realty.ua
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