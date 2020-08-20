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Электромобиль Hong Guang MINI EV с ценником от $4000 уже собрал 50 тысяч предзаказов

Электромобиль Hong Guang MINI EV с ценником от $4000 уже собрал 50 тысяч предзаказов

Недавно мы рассказывали о дешевых китайских электромобилях Kandi, которые собрали несколько сотен предзаказов в США. Для сравнения расскажем о модели Wuling Hong Guang MINI EV, обладающей целым рядом преимуществ по сравнению с вышеупомянутыми моделями.

Китайско-американский электромобиль Hong Guang MINI EV с запасом хода до 170 км и ценником от $4,000 уже собрал 50,000 предзаказов

Дизайн данной модели выглядит заметно удачнее, чем у сравнимой по позиционированию Kandi K27. Сити-кар Hong Guang MINI EV напоминает скорее Smart, чем модель из прошлого века, при этом располагает четырьмя посадочными местами. Во-вторых, электромобиль создан совместным китайско-американским предприятием SAIC-GM, так что за качество модели стоит переживать в заметно меньшей степени.

Впрочем, самое главное — стоимость. В зависимости от оснащения Hong Guang MINI EV стоит от $4,100 (28,800 yuan) до $5,540 (38,800 yuan), что как минимум вдвое дешевле Kandi K27. Соответственно, всего за 20 дней с момента анонса юанем за эту модель проголосовало более 50,000 потенциальных покупателей (15,000 продано, остальное — предзаказы).

По материалам ITC.ua
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