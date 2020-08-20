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Глава НБУ назвал основную причину банкротства банка "Аркада"

Глава НБУ назвал основную причину банкротства банка "Аркада"

Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Как отметил Шевченко, НБУ был обязан это сделать в соответствии с законом о банках.

“Причина выведения банка с рынка – это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
По материалам РБК-Украина
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