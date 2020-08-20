Глава НБУ назвал основную причину банкротства банка "Аркада"

Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Как отметил Шевченко, НБУ был обязан это сделать в соответствии с законом о банках.

“Причина выведения банка с рынка – это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация”, – сказал он.

Справка Finance.ua: