Что будет со средствами вкладчиков банка "Аркада"

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

С чем связаны проблемы банка:

проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве;

в 2019 году АО АКБ “Аркада” предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка);

кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. В связи с этим АО АКБ “Аркада” отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость.

“Национальный банк Украины обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, учитывая уменьшение нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня”, – отметили в НБУ.

Как отмечает регулятор, вывод банка “Аркада” с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК “Эврика” и ЖК “Патриотика”.

Что будет со средствами вкладчиков банка:

более 90% вкладчиков банка получат вклады в полном объеме;

размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн;

клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц;

в целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка решением от 6 августа №514-рш/БТ отнесло АО “АКБ “Аркада” к категории проблемных, говорится в описательной части определения Печерского суда от 19 августа со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который требовал и добился ареста комплекса помещений банка как меры пресечения.

Фонд продолжает выплачивать деньги вкладчикам тех банков, ликвидация которых еще не закончилась. За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму более 94 млрд грн.

Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

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