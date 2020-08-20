Что будет со средствами вкладчиков банка "Аркада"

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ “Аркада” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
С чем связаны проблемы банка:
Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость.
“Национальный банк Украины обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, учитывая уменьшение нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня”, – отметили в НБУ.
Как отмечает регулятор, вывод банка “Аркада” с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК “Эврика” и ЖК “Патриотика”.
Что будет со средствами вкладчиков банка:
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