Вклады физлиц в банках выросли

Общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 августа 2020 года составляла 553,4 млрд грн, что на 14,8 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 июля этого года (538,6 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2020 года:

вклады в национальной валюте – 317,4 млрд грн (+1,4 млрд грн за месяц);

вклады в иностранной валюте – 236,0 млрд грн (+13,4 млрд грн за месяц).

При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Средства 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда – полностью защищенные вклады. Также гарантиями Фонда полностью покрывается 39,8% от общей суммы вкладов, которая составляет 220,0 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 августа 2020 года составила 39,0 млрд грн (7,0% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 августа 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.



Инфографика: ФГВФО

Справка Finance.ua:

Ранее Фонд разрабатывал законопроект по повышению предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

ФГВФЛ развенчал мифы об обеспечении вкладов.

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