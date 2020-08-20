Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть - Госстат

В первом полугодии 2020 года капитальные инвестиции в Украине сократились на 34,9% после спада на 35,5% в первом квартале текущего года.

Об этом сообщает Госстат.

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Подчеркивается, что за 6 месяцев 2020 года было освоено 163,78 млрд грн (без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя), тогда как за первый квартал – 76,914 млрд грн.

В то же время во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019 года капинвестиции сократились на 34,4%.

Напомним, объем капитальных инвестиций в Украине в первом квартале года уменьшился на 35,5% и составляет 76,9 миллиарда гривен.

По данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.