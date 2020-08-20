В Раде зарегистрировали законопроект против монетизации “Пакета малыша”

Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша“”.
Заместитель председателя депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Евгения Кравчук в FACEBOOK рассказала о деталях законопроекта.
“Как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу «Пакет малыша». Считаем, что монетизировать ее не стоит”, – сообщает Кравчук.
Почему не стоит монетизировать помощь:
По ее словам, после завершения срока внесения альтернативных законопроектов Рада как можно скорее рассмотрит данный проект закона с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены “Пакетами малыша”.
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