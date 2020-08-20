В Раде зарегистрировали законопроект против монетизации “Пакета малыша”

Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша“”.

Заместитель председателя депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Евгения Кравчук в FACEBOOK рассказала о деталях законопроекта.

“Как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу «Пакет малыша». Считаем, что монетизировать ее не стоит”, – сообщает Кравчук.

Почему не стоит монетизировать помощь:

Пакет малыша – это инструмент стимулирования ответственного родительства и поддержки уязвимых семей (особенно во времена, когда многие украинцы переживают финансовые трудности);

согласно данным опроса ЮНИСЕФ , положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей “пакета” удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни;

, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей “пакета” удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни; за два года количество предметов в “пакете” выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали “пакет” денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде;

на монетизацию “пакета” вы не сможете приобрести такое же количество товаров аналогичного качества. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает: стоимость товаров из “Пакета малыша” обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7000 грн).

По ее словам, после завершения срока внесения альтернативных законопроектов Рада как можно скорее рассмотрит данный проект закона с тем, чтобы украинские семьи были обеспечены “Пакетами малыша”.

Справка Finance.ua:

29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.

В Министерстве социальной политики пошагово объяснили, как получить вместо “пакета малыша” денежную компенсацию.

Детский фонд ООН в Украине ( ЮНИСЕФ ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.

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