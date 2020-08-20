Стало известно, за чьи средства отремонтируют трассу Киев-Одесса

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение “Европейские дороги Украины III (Проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). За соответствующий законопроект проголосовало 288 депутатов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что соглашение предусматривает привлечение кредитных средств ЕИБ в размере 450 млн евро на капитальный ремонт 314 км автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство 23 км северной объездной дороги Львова.

“Это будет новая дорога категории 1А, которая будет иметь 4 полосы движения, 3 моста, 7 путепроводов и 3 эстакады. Северный объезд Львова сократит время и отведет грузовые потоки от города, соединяя важные автодороги международного значения: М-06 Киев – Чоп с М-09 Львов – Рава Русская, М-10 Львов – Краковец и М-11 Львов – Шегини по маршруту из Украины в Польшу и далее в Западную Европу”, – рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, реализация такого проекта позволит улучшить состояние автомобильных дорог по маршрутам международных транспортных коридоров, а также повысить безопасность дорожного движения на автодорогах, соединяющих Украину с ЕС, а Киев – с черноморскими портами.