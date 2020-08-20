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Запрет TikTok в США. На администрацию Трампа подали в суд

Запрет TikTok в США. На администрацию Трампа подали в суд

Китайская интернет-компания Bytedance, владеющая в том числе приложением TikTok, подала в суд иск против администрации президента США Дональда Трампа, говорится в ее заявлении. Речь идет об указе, который предусматривает запрет сделок с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat. Однако в компании полагают, что это противоречит законодательству США.

В TikTok отмечают, что платформа не является “чрезвычайной угрозой” национальной безопасности США, о чем ранее заявлял Трамп, а его решение потенциально может лишить пользователей видеоприложения их прав без каких-либо доказательств, оправдывающих такие мероприятия.

Сам указ был подписан 6 августа и вступает в силу через 45 дней после его опубликования.

“За последние несколько лет люди разных взглядов присоединились к сообществу TikTok. На сегодняшний день 100 млн американцев пользуются TikTok для развлечения и общения; бесчисленное количество авторов полагаются на нашу платформу, чтобы выразить свое творчество, охватить широкую аудиторию и получить доход”, – говорится в релизе.

Представители TikTok добавляют, что 1,5 тыс. сотрудников из США ежедневно вкладываются в создание платформы. При этом компания планирует создать еще 10 тыс. рабочих мест в Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке, Теннесси, Флориде, Мичигане, Иллинойсе и штате Вашингтон. Более того, многие из ведущих брендов США находятся на TikTok ради общения с клиентами.

“Указ, изданный администрацией от 6 августа 2020 года, может лишить это сообщество прав без каких-либо доказательств, оправдывающих такие крайние меры, и без какой-либо надлежащей правовой процедуры. Мы категорически не согласны с позицией администрации в том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности”, – говорят на платформе.

По материалам УБР
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