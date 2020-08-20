За неделю бизнес получил 653 млн гривен "доступных" кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 246 новых кредитных соглашений на общую сумму 653 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В общем, по состоянию на 25 августа 2020 года, уже выдано 2444 кредита на общую сумму 5,546 миллиарда гривен.

За прошедшую неделю по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (535,6 млн. грн) и предоставили 76,2 млн грн. инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

За эту неделю на 70,8 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 25 августа он составляет 992 миллиона гривен.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 4,447 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантинных ограничений в связи со всемирной пандемией Covid19, предприниматели уже получили займов на сумму 110,3 миллиона гривен.

Справка Finance.ua:

Кредит в рамках программы можно получить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «АЛЬЯНС БАНК», АО «КРЕДОБАНК», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», а также, соответственно, КредитВест Банк и ОТП Банк.