За неделю бизнес получил 653 млн гривен "доступных" кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 246 новых кредитных соглашений на общую сумму 653 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В общем, по состоянию на 25 августа 2020 года, уже выдано 2444 кредита на общую сумму 5,546 миллиарда гривен.
За прошедшую неделю по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (535,6 млн. грн) и предоставили 76,2 млн грн. инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.
За эту неделю на 70,8 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 25 августа он составляет 992 миллиона гривен.
Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 4,447 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов.
В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантинных ограничений в связи со всемирной пандемией Covid19, предприниматели уже получили займов на сумму 110,3 миллиона гривен.
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