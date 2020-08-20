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За неделю бизнес получил 653 млн гривен "доступных" кредитов

За неделю бизнес получил 653 млн гривен "доступных" кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключили 246 новых кредитных соглашений на общую сумму 653 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В общем, по состоянию на 25 августа 2020 года, уже выдано 2444 кредита на общую сумму 5,546 миллиарда гривен.

За прошедшую неделю по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (535,6 млн. грн) и предоставили 76,2 млн грн. инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

Что такое кредитные каникулы

За эту неделю на 70,8 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 25 августа он составляет 992 миллиона гривен.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 4,447 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантинных ограничений в связи со всемирной пандемией Covid19, предприниматели уже получили займов на сумму 110,3 миллиона гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кредит в рамках программы можно получить в АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», АО АКБ «Банк Львов», ПАО «ПУМБ», АО «АЛЬЯНС БАНК», АО «КРЕДОБАНК», ПАО «БАНК ВОСТОК», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «ТАСКОМБАНК», АО «Альфа-банк», АО «КБ «ГЛОБУС», АО «МЕГАБАНК», АО «ПОЛИКОМБАНК» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», а также, соответственно, КредитВест Банк и ОТП Банк.
  • В рамках программы “Доступное кредитование 5-7-9%” почти 60% займов получили фермеры.
По материалам Finance.UA
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