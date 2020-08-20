Прибыль украинских предприятий во время карантина упала в 7,5 раза

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за январь-июнь 2020 года составил 29,2 млрд грн. Это в 7,5 раза меньше, чем за первое полугодие прошлого года, когда предприятия показали 218,1 млрд грн прибыли.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 262,4 млрд грн, что на 10,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущены убытки на сумму 233,2 млрд грн, что на 216,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2020 года составила 36,6% (за январь-июнь 2019 года – 24,9%).
График: Госстат
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