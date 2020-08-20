Минюст назвал ТОП-5 распространенных нарушений при регистрации юрлиц

В Министерстве юстиции Украины назвали несколько аспектов, которые следует учесть государственным регистраторам при проведении регистрационных действий в отношении юридических лиц, чтобы не допускать ошибок.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста в FACEBOOK.
ТОП-5 самых распространенных нарушений при регистрации юрлиц:
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