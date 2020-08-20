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Минюст назвал ТОП-5 распространенных нарушений при регистрации юрлиц

Минюст назвал ТОП-5 распространенных нарушений при регистрации юрлиц

В Министерстве юстиции Украины назвали несколько аспектов, которые следует учесть государственным регистраторам при проведении регистрационных действий в отношении юридических лиц, чтобы не допускать ошибок.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в FACEBOOK.

ТОП-5 самых распространенных нарушений при регистрации юрлиц:

  • проведение регистрационных действий при наличии запретов. В частности, прекращение юрлица при наличии налогового долга, задолженности по уплате других обязательных платежей; проведение регистрационных действий при наличии в ЕГР сведений относительно судебного решения о запрете их проведения;
  • нарушение территориального принципа государственной регистрации. А именно: несоблюдение части 2 статьи 4 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований»;
  • проведение регистрационных действий при отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителей. Нужно проверять не только наличие доверенности, но и законность ее выдачи и объем полномочий представителя;
  • ненадлежащая проверка документов, представленных заявителем. При государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГР, должным образом не проверяются решения уполномоченного органа управления такого лица, уставные документы и т.д.;
  • проведение регистрационных действий без должного нотариального оформления поданных документов. В частности, при отсутствии нотариального заверения подлинности подписей участников/учредителей юридического лица на документах.

Справка Finance.ua:

  • Минюст 11 августа запустил обновленный Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).
  • Министр юстиции Малюська отметил, что старый ЕГР давно не отвечал требованиям законодательства и не давал возможности для совершенствования своего функционала, поэтому новый софт был объективно необходим.
По материалам Finance.UA
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