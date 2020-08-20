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Данилишин сомневается в двух траншах от МВФ в этом году

Данилишин сомневается в двух траншах от МВФ в этом году

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает мало реалистичным получение двух траншей МВФ в 2020 году. При этом он высказался за пересмотр концептуальных основ сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом Данилишин написал на своей странице в Фейсбуке.

“Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года – в сентябре и декабре – малореалистичен. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4-м квартале 2020 года”, – отметил он.

При этом, по словам Данилишина, при плановом пересмотре программы сотрудничества предстоит пересмотр и концептуальных основ сотрудничества, с учетом интересов Украины.

“Сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Поддержка международных партнеров остается одним из главных факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, на мой взгляд, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировкой в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов”, – считает глава Совета НБУ.

По его мнению, приоритетом программы сотрудничества должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния граждан Украины.

Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. 12 июня Украина получила первый транш МВФ в размере 2,1 млрд долл. А остаток был разделен еще на 4 транша.

По материалам УКРИНФОРМ
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