В Черновцах отказались вводить "красные" меры карантина

Черновицкий городской совет разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Как сообщает местное издание “Молодой буковинец”, соответствующее решение было принято 25 августа на внеочередной сессии горсовета.

В частности, решение предусматривает, что в городе разрешена работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок (при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения).

Кроме того, горсовет дал разрешение на работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.