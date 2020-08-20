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В Черновцах отказались вводить "красные" меры карантина

В Черновцах отказались вводить "красные" меры карантина

Черновицкий городской совет разрешил работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов.

Как сообщает местное издание “Молодой буковинец”, соответствующее решение было принято 25 августа на внеочередной сессии горсовета.

В частности, решение предусматривает, что в городе разрешена работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок (при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения).

Кроме того, горсовет дал разрешение на работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

По материалам Дело
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