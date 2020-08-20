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В Германии стартовало производство электрокроссоверов Volkswagen ID.4

В Германии стартовало производство электрокроссоверов Volkswagen ID.4

Несмотря на то, что официальная презентация электромобиля Volkswagen ID.4 пока так и не состоялась (ее проведут в конце сентября), немецкий автопроизводитель уже заявил о начале производства модели на фабрике в Цвиккау (Германия).

В отличие от первой модели линейки Volkswagen ID.3, предназначенной исключительно для европейского рынка, электрокроссовер Volkswagen ID.4 будет производиться и продаваться на всех крупнейших авторынках, включая Европу (Цвиккау), США (Чаттануга) и Китай (Антин). В Германии сборка уже стартовала, в Китае также начали наладку сборочных линий, а вот производство электромобилей в США начнется не ранее 2022 года — до этого момента в Северную Америку будут поставлять экземпляры европейской сборки.

Немцы отводят фабрике в Цвиккау ключевую роль в развитии электромобильной линейки бренда. До конца текущего года должна завершиться модернизация сборочных линий, в которую уже инвестировали 1,2 млрд евро, в результате фабрика будет производить исключительно электромобили.

За полный 2021 год Volkswagen рассчитывает собрать в Цвиккау порядка 300 тыс. электромобилей на модульной платформе VW MEB. К 2025 году немцы хотят выйти на суммарный уровень производства в 1,5 млн электромобилей в год.

По материалам ITC.ua
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