В Украине цены на арбузы побили пятилетний рекорд

Цены на арбузы в этом году вдвое выше, чем были в 2019 году. Об этом, как сообщает Agroportal, заявила руководитель департамента «Аналитика» рынка «Шувар» Татьяна Гетьман.
По ее словам, на сегодня арбуз стоит 5-5,5 грн/кг, тогда как год назад стоил 3-3,5 грн/кг. Это самая высокая цена за последние пять лет.
“Причина в том, что этот сезон – очень поздний”, – говорит эксперт. «В 2020 году ягода вызревала с большой задержкой и появилась на рынке только во второй половине июля. В предыдущие годы это происходило значительно раньше. Например, два года назад, когда была очень теплая весна, первый арбуз на рынках мы увидели уже в июне», – отметила она. Сейчас предложение на 30% меньше, чем было год назад, хотя в прошлом году, по словам эксперта, арбуз тоже попал на рынки позже, чем обычно.
«Летом нынешнего сезона достаточно долго продавали пленочный арбуз. Сейчас начинается полевая ягода. Именно в августе мы ожидаем наибольшего снижения цен. Например, в Херсоне за последние две недели стоимость ягоды уже опустилась. На сегодня это – 2,5 грн/кг», – говорит эксперт.
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