НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $129,5 миллиона

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 17 по 21 августа 2020 года, приобрел на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 17 по 21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов. Продажу валюты регулятор за указанный период не проводил.

В целом с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 4,407 млрд долларов, продал – 3,292 млрд долларов.