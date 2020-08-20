НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $129,5 миллиона

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 17 по 21 августа 2020 года, приобрел на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 17 по 21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов. Продажу валюты регулятор за указанный период не проводил.
В целом с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 4,407 млрд долларов, продал – 3,292 млрд долларов.
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