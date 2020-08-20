0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $129,5 миллиона

НБУ на прошлой неделе купил на межбанке $129,5 миллиона

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 17 по 21 августа 2020 года, приобрел на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций НБУ по единому курсу, Национальный банк с 17 по 21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,5 млн долларов. Продажу валюты регулятор за указанный период не проводил.

В целом с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке 4,407 млрд долларов, продал – 3,292 млрд долларов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.