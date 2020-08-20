Рада одобрила предоставление госгарантий по кредитам для бизнеса на 5 миллиардов

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3659 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год в части предоставления госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам.

Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины.

“За предоставление государственных гарантий на портфельной основе кредиторы, в обеспечение обязательств перед которыми предоставляются такие гарантии, должны вносить плату в Государственный бюджет Украины в размере, определенном Кабинетом Министров Украины”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Какие изменения вносятся:

предлагается ввести механизм государственных портфельных гарантий как частичное обеспечение по кредитам микро-, малому и среднему бизнесу в размере до 80% от общей суммы долговых обязательств;

на 2020 год предлагается установить лимит таких гарантий в объеме 5 млрд грн.

Порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления госгарантий на портфельной основе, а также размер и вид обеспечения, предоставляемого субъектами хозяйствования, устанавливается Кабмином.

По словам заместителя председателя бюджетного комитета ВР Александра Трухина, документ предлагает предоставить право Минфину проводить по решению Кабмина сверхплановые выпуски ОВГЗ с последующим приобретением в госсобственность, что позволит профинансировать Государственное ипотечное учреждение.

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