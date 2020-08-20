Каких работников чаще всего искали летом

В разгар лета работодатели чаще всего предлагали украинцам зарплаты на уровне 11-15 тыс. грн. В то же время меньше всего вакансий было с оплатой от 39 тыс. грн. Это преимущественно работа для топ-менеджеров и в сфере IT.
Об этом пишет The Point
Соискатели преимущественно интересовались работой с заработной платой 8-13 тыс. грн.
В июле в число самых востребованных профсфер среди работодателей вошли розничная и оптовая торговля, промышленность и производство. В то же время больше всего резюме от украинцев было в сферах торговли, работы без опыта и административного персонала.
Соискатели преимущественно интересовались вакансиями продавцов и менеджеров по продажам. Компаниям также не хватало этих специалистов. В то же время активно работу предлагали водителям.
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