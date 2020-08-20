0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 126 0

Каких работников чаще всего искали летом

Каких работников чаще всего искали летом

В разгар лета работодатели чаще всего предлагали украинцам зарплаты на уровне 11-15 тыс. грн. В то же время меньше всего вакансий было с оплатой от 39 тыс. грн. Это преимущественно работа для топ-менеджеров и в сфере IT.

Об этом пишет The Point

Соискатели преимущественно интересовались работой с заработной платой 8-13 тыс. грн.

В июле в число самых востребованных профсфер среди работодателей вошли розничная и оптовая торговля, промышленность и производство. В то же время больше всего резюме от украинцев было в сферах торговли, работы без опыта и административного персонала.

Соискатели преимущественно интересовались вакансиями продавцов и менеджеров по продажам. Компаниям также не хватало этих специалистов. В то же время активно работу предлагали водителям.

Справка Finance.ua:

  • Работа за границей. Аналитики рекрутингового портала grc.ua
    указывают, если проанализировать зарплатные предложения в самых популярных профсферах, спрос на которые есть во всех странах, то можно отметить следующее:
  • IT, телеком: зарплатные предложения для разработчиков с опытом от 3 до 6 лет в Украине начинаются от 43,2 тыс. грн, в Германии – от 70 тыс. грн, в Польше – от 60 тыс. грн, в Чехии – от 53 тыс. грн;
    транспорт (логистика, перевозки, водители): в Украине зарплаты от 9,6 тыс. грн, в Германии – от 43,2 тыс. грн, в Польше – от 23,7 тыс. грн, в Чехии – от 23 тыс. грн;
  • производство: в Украине от 10 тыс. грн, в Германии – от 59,4 тыс. грн, в Польше – 32,7 тыс. грн, в Чехии – от 25 тыс. грн;
  • строительство: в Украине зарплаты стартуют от 17,3 тыс. грн, в Германии – от 85,3 тыс. грн, в Польше – от 39,6 тыс. грн;

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.