Каких работников чаще всего искали летом

В разгар лета работодатели чаще всего предлагали украинцам зарплаты на уровне 11-15 тыс. грн. В то же время меньше всего вакансий было с оплатой от 39 тыс. грн. Это преимущественно работа для топ-менеджеров и в сфере IT.

Об этом пишет The Point

Соискатели преимущественно интересовались работой с заработной платой 8-13 тыс. грн.

В июле в число самых востребованных профсфер среди работодателей вошли розничная и оптовая торговля, промышленность и производство. В то же время больше всего резюме от украинцев было в сферах торговли, работы без опыта и административного персонала.

Соискатели преимущественно интересовались вакансиями продавцов и менеджеров по продажам. Компаниям также не хватало этих специалистов. В то же время активно работу предлагали водителям.

Справка Finance.ua:

Работа за границей. Аналитики рекрутингового портала grc.ua

указывают, если проанализировать зарплатные предложения в самых популярных профсферах, спрос на которые есть во всех странах, то можно отметить следующее:

IT, телеком: зарплатные предложения для разработчиков с опытом от 3 до 6 лет в Украине начинаются от 43,2 тыс. грн, в Германии – от 70 тыс. грн, в Польше – от 60 тыс. грн, в Чехии – от 53 тыс. грн;

транспорт (логистика, перевозки, водители): в Украине зарплаты от 9,6 тыс. грн, в Германии – от 43,2 тыс. грн, в Польше – от 23,7 тыс. грн, в Чехии – от 23 тыс. грн;

производство: в Украине от 10 тыс. грн, в Германии – от 59,4 тыс. грн, в Польше – 32,7 тыс. грн, в Чехии – от 25 тыс. грн;

строительство: в Украине зарплаты стартуют от 17,3 тыс. грн, в Германии – от 85,3 тыс. грн, в Польше – от 39,6 тыс. грн;

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